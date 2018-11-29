Компания Nintendo упростит для YouTube-блогеров возможность заработка

Киото, Япония, , 16:44 — REGNUM Компания Nintendo на своём официальном сайте сообщила, что в следующем году закроет Nintendo Creators Program — особое средство для модерации контента по играм Nintendo на YouTube. Вместо него будет использовано специальное руководство, опубликованное на сайте компании.

Руководство компании сообщилао, что Nintendo Creators Program закроется 20 марта 2019 года. Компания делает это для того, чтобы упростить возможность заработка пользователей, создающих ролики на основе продукции Nintendo. Так, компания больше не будет требовать размещения всех видеороликов с контентом Nintendo на Nintendo Creators Program.

Новое руководство предлагает чёткий свод правил, регламентирующих работу с видеороликами по продукции Nintendo. В частности, компания призывает пользователей применять нестандартное мышление и создавать уникальный контент в своих роликах. Публикации видео и скриншотов без авторской позиции будут запрещены.

Напомним, что Nintendo — крупная японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей. Компания была основана в 1889 году и быстро стала одним из лидеров рынка видеоигр. Самая современная консоль компании называется Nintendo Switch, она вышла 3 марта 2017 года.

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