Украина запретила ввозить книгу об убитом журналисте Олесе Бузине

Киев, , 13:15 — REGNUM В список книг, запрещенных ко ввозу на территорию Украины, попал изданный в России сборник об убитом украинском писателе и журналисте Олесе Бузине под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик». Об этом свидетельствуют данные госкомтелерадио Украины.

Отмечается, что сборник, авторами которого являются публицист Александр Чаленко, писатель Захар Прилепин и видеоблогер Анатолий Шарий, попал в перечень изданий, содержание которых, по мнению украинских властей, «направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека».

Также следует отметить, что в список запрещенной ко ввозу литературы попала книга писательницы Виктории Путилиной «Почему Украина не Европа». Всего на сегодняшний день в указанном перечне находится 201 книга, изданная в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа список книг, запрещенных к ввозу на территорию Украины, пополнили еще девять изданных в РФ произведений. В «черный список» госкомтелерадио Украины попали пять книг писателя Алексея Шляхторова (в том числе «Без Крыма России не быть! «Место силы» всей Русской земли»), а также произведения писателей Олега Ракитянского, Николая Ульянова, Бориса Евсеева, Бориса Максименко и Дмитрия Зубова.

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