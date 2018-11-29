Инвалидов на моторных колясках признали пешеходами

Москва, , 13:10 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым уточняется понятие «пешеход».

"Внесёнными в Правила дорожного движения изменениями также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем», — говорится на сайте правительства.

Кроме того, внесены изменения в понятие опознавательного знака «Инвалид», закреплённого в Основных положениях, а также в Приложение 1 к Правилам в части конкретизации нераспространения требований ряда знаков на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов или детей-инвалидов.

Внесёнными в Правила изменениями также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принят закон, согласно которому на каждой стоянке (остановке) транспортных средств должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На эту категорию граждан действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца») распространяться не будут.

Вместе с тем в марте 2018 года глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, где предложил приравнять граждан, передвигающихся на инвалидных колясках с двигателем, к пешеходам. До подписания постановления лица, передвигающиеся на инвалидных колясках с двигателем, не подпадали под категорию «пешеход» и, соответственно, являлись участниками дорожного движения в качестве водителей, то есть не имели права передвигаться по пешеходным или велопешеходным дорожкам и иным зонам, предназначенным для движения пешеходов.

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