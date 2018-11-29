Новогодняя ночь в Петербурге будет отмечаться на трех площадках в центре

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В план праздничных новогодних и рождественских торжеств в Санкт-Петербурге включено более 250 общегородских и районных мероприятий. В новогоднюю ночь праздник будет проходить сразу в трех точках — на Дворцовой площади, у Большого Гостиного двора и на пешеходной Малой Конюшенной улице. Об этом сообщил на заседании правительства Петербурга 29 ноября глава комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Старт торжествам даст приезд всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга — он состоится 22 декабря. Дед Мороз посетит две городские детские больницы, детский хоспис, поздравит с Новым годом детей-инвалидов в специализированных учреждениях.

В 18:00 того же дня Дед Мороз на Дворцовой площади поздравит всех горожан и гостей города с новым годом, пройдет праздничное представление, затем состоится «забег дедов морозов».

Основным мероприятием новогодних дней для детей станет Праздник новогодней елки в Ледовом дворце с участием известных фигуристов Татьяны Навки, Елены Бережно, их коллег и воспитанников. Подрядчиком по постановке этого шоу является школа фигурного катания Елены Бережной.

«Это не какая-то московская программа, не то, что кочует по городам и весям. Представление поставлено специально для петербургских детей», — подчеркнул Константин Сухенко.

Программа будет проходить шесть дней, 25−30 декабря, состоится 24 представления, которые увидят почти 215 тыс. детей 1−4 классов. Все дети получат подарки.

В новогоднюю ночь, как уже говорилось, праздник развернется на трех площадках в центре города. Он начнется в 23:00 31 декабря. На Дворцовой площади состоится большой концерт, в котором перед зрителями предстанут участники популярных телевизионных песенных конкурсов и другие артисты.

Прямая трансляция праздника, с включением самых разных мест, впервые будет проводиться на телеканале «Санкт-Петербург», она продлится до 4 часов утра.

На три часа в ночь на 1 января назначен фейерверк с пляжа Петропавловской крепости.

Депутат Заксобрания Надежда Тихонова поинтересовалась, почему так поздно назначен фейерверк. Сухенко пояснил, что он рассчитан прежде всего на тех, кто встретит Новый год дома, а затем решит погулять по центру города. «В полночь многие люди еще дома, поздравляют родных и близких, а потом идут гулять. Идет вторая волна, на них и расчет», — отметил чиновник.

Метро в новогоднюю ночь будет работать без технического перерыва.

Традиционная Рождественская ярмарка в этот раз будет работать с 22 декабря по 7 января на Пионерской площади Петербурга.

В Рождество основные праздничные программы развернутся в петербургских пригородах.

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