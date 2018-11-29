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В Китае задержана банда коллекторов и держателей подпольных казино

Общество

Аресты проводились в течение десятичасовой операции 23 ноября в уезде Хоцю провинции Аньхой

Хэфэй, Китай, 29 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  Полиция провинции Аньхой на востоке Китая задержала 20 человек за деятельность подпольных казино и использование насилия для выбивания долгов, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

Аресты проводились в течение десятичасовой операции 23 ноября в уезде Хоцю провинции Аньхой. Операции предшествовало месячное расследование, которая стартовало в июле 2018 года после того, как местная полиция получила соответствующие наводки.

По данным полиции, подозреваемые владели сетью подпольных казино и использовали насилия и угрозы для сбора долгов как минимум с марта 2018 года. Таким образом они нелегально заработали и выбили из людей более одного миллиона юаней (более $144 тыс.). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуандун в начале октября 2018 года было ликвидировано подпольное казино, обернувшее незаконно средства в размере 430 млн юаней.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Гуандуне функционировало подпольное интернет-казино

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