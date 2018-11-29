На форпосте Китая борьбы с наркотиками снизилась заболеваемость ВИЧ/СПИД

Куньмин, Китай, , 05:32 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китае было зафиксировано 9413 новых случаев заражения жителей вирусом ВИЧ/СПИД с января по октябрь текущего года, что на 2,6% ниже, чем за тот же период 2018 года, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

«Заболеваемость находится под контролем на стабильном уровне. Снижение заболеваемости частично связано с меньшим количеством передачи вируса среди героиновых наркоманов, колющих наркотики внутривенно», — заявил глава юньнаньского провинциального бюро профилактики и контроля за распространением СПИДа Сюй Юнган.

По словам Сюя, по-прежнему основным средством заражения является незащищенный половой контакт — 95% всех новых случаев. Доля распространения «через иглу» упала до 4% в сравнении с 15,6% в 2012 году. В настоящее время в Юньнани проживает 105,6 тыс. человек, зараженных ВИЧ/СПИД по данным на конец октября, сообщили в местном бюро здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине также сократилось число новых случаев заражения ВИЧ/СПИД — в общей сложности — 2874 новых случая за десять месяцев 2018 года, что на 5,86% ниже, чем за тот же период 2017 года.

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