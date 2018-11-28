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В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» по инициативе омбудсмена

Общество

На концерт группы могли попасть несовершенолетние

Вологда, 28 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  Концерт группы «Френдзона», который должен был пройти в Волгограде 4 декабря 2018 года не состоится. Об этом 28 ноября сообщил портал Newsvo со ссылкой на администрацию паба, который должен был стать концертной площадкой.

Издание отмечает, что руководство заведения подтвердило информацию об отмене мероприятия, однако отказалось сообщить причину, предложив журналистам ознакомиться с ней в сети.

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Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова указала на то, что в текстах песен «Френдзоны» содержится информация, из-за которой концерты это группы должны быть запрещены для детей. Он отметила, что ей не понравилось творчество коллектива, однако дело не в его запрете, а запрете допуска на концерты несовершеннолетних.

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