Писатель Михаил Елизаров прокомментировал сообщения о своем «суициде»

Москва, , 14:15 — REGNUM Российский писатель и автор-исполнитель Михаил Елизаров назвал «пошлой новостью» слухи о своем суициде, передает 28 ноября радиостанция «Говорит Москва».

«Смешно. Я, оказывается, с собой покончил», — сказал Елизаров, предположив, что госпитализирован мог быть его однофамилец.

Ранее в ряде СМИ были опубликованы сообщения, что писатель попал в НИИ им. Склифосовского после попытки свести счеты с жизнью.

Напомним, в 2008 году Михаил Елизаров получил премию «Русский Букер» за роман «Библиотекарь». В 2001 году у литератора вышел сборник «Ногти». В 2010 году Елизаров создал собственный музыкальный проект. Свой жанр писатель назвал «бард-панк-шансоном».