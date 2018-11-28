Civilization VI: как управлять Венгрией?

Балтимор, США, , 18:51 — REGNUM Компания Firaxis на своём официальном сайте представила первую играбельную цивилизацию для будущего дополнения Civilization VI: Gathering Storm. Геймеры смогут взять на себя управление Венгрией и её правителем Матьяшем I.

Разработчики сообщили, что для Венгрии разработан уникальный навык под названием «Жемчужина Дуная». Это значит, что здесь реки будут играть огромную роль в процветании государства. Например, навык позволит ускорить постройку любого здания, расположенного у водоема. Помимо этого, Венгрия получит уникальное сооружение — «термальную ванну» и боевые единицы — гусаров и «Чёрную армию». Способностью призывать «Черную армию» будет обладать правитель государства— Матьяш I.

Релиз дополнения Gathering Storm ожидается 14 февраля, разработчики сообщили, что в ближайшее время анонсируют и другие играбельные государства.

Напомним, что Civilization — это серия компьютерных игр в жанре пошаговой стратегии. Игрок берёт на себя управление цивилизацией на протяжении всего исторического времени: от Древнего мира до современности. Управление включает в себя экономику (в том числе торговлю), политику, военные действия, исследование новых территорий и технологий, а конкурентами выступают другие цивилизации. Игры этой серии стали популярны благодаря богатой системе развития и наличию множества исторических цивилизаций и личностей.

Читайте ранее в этом сюжете: На The Game Awards анонсируют около десяти новых игр