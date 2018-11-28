Смерть балерины Мариинки в ДТП: виновник раскаялся, дело прекращено

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело о гибели под колёсами автомобиля заслуженной балерины РСФСР, педагога Мариинского театра Ольги Искандеровой. На скамье подсудимых оказался стритрейсер Иван Я.

Санкция статьи УК РФ, по которой гонщику было предъявлено обвинение, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако виновнику смертельной аварии удалось избежать наказания.

Потерпевшие подали ходатайство о прекращении уголовного дела. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил его с формулировкой «в связи с примирением сторон», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Слушание прошло в закрытом режиме.

Отмечается, что он полностью признал свою вину и возместил родственникам погибшей ущерб, который был оценён в 250 тыс. рублей. Кроме того, по словам адвоката, Иван Я. готов и дальше помогать родственникам погибшей. В частности, он намерен продать машину, на которой совершил преступление, а вырученные средства отдаст для установки памятника на могиле Искандеровой.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла балерина Ольга Искандерова, было совершено в июне 2018 года. Женщину на скорости в 100 км/ч сбил 28-летний гонщик. В этот момент она переходила Невский проспект.