Ростовские школьники пожаловались на протекающую крышу

Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM Ученики ростовской школы № 112 пожаловались на протекающую крышу в здании. О проблеме образовательного учреждения школьники сообщили в социальных сетях в надежде на помощь.

«Нашей школе 28 лет. Всегда, когда дождь, вот так протекают потолки. На фотографиях видно, но это только малая часть. Каких-либо действий директора школы по устранению потопов мы не заметили. Подписчики уже не раз выручали других людей. Помогите в этот раз нам», — обратились учащиеся.

Пост в паблике «Ростов Главный» сопровождается фотоснимками из школьных классов, на которых видны мокрые потолки и тазы, куда собирается дождевая вода с потолка.

Интернет-пользователи пока не откликнулись, посоветовав решить проблему своими силами. Некоторые комментаторы усомнились в правдивости опубликованной информации.