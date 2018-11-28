Онкобольных Москвы хотят лишить психологической помощи

Москва, , 10:29 — REGNUM Жители Москвы собирают подписи под петицией с просьбой к столичному департаменту здравоохранения не закрывать единственное отделение психотерапевтической помощи в больнице им. братьев Бахрушиных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отделение психотерапии функционирует в онкологической больнице в течение 24 лет. В команде специалистов — врач-психотерапевт и два психолога, в месяц оказывается помощь более чем 300 онкологическим больным, а также их родственникам.

«Основание — нет денег на финансирование службы, оплата его работы не входит в тарифы ОМС. Эта уже вторая попытка закрыть отделение. Первый раз, несколько месяцев назад, мы смогли его отстоять», — говорится в тексте обращения.

Данный вопрос поднимался на прошедшем 8−10 ноября X всероссийском съезде онкопсихологов. Как заявила ведущий психолог службы «Ясное утро» Ольга Плющева, остаётся острая необходимость включения работы психологов и врачей-психотерапевтов, рабoтающих с онкопациентами, в систему ОМС.

«Без этого невозможно в должном масштабе обеспечить поддержку онкопациентов в нашей стране. В связи с этим участники съезда выражают озабоченность по поводу грядущего закрытия психотерапевтического отделения в ГКБ им. братьев Бахрушиных в Москве, обслуживающего онкологических пациентов больницы, о котором стало известно на съезде», — подчеркнула она.

В настоящий момент петицию на портале change.org подписали уже свыше 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям Минздрава РФ, в 2016—2017 годах смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 субъектах России.

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