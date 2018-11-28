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Миллионы домов в китайском Синьцзяне выдерживают серьезные землетрясения

Общество

Синьцзян является сейсмоопасным горным районом Китая, поэтому еще с 2011 года здесь начал реализовываться проект строительства домов, способных противостоять землетрясениям

Урумчи, Китай, 28 ноября 2018, 04:52 — REGNUM  В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на северо-западе страны были построены миллионы домов, устойчивых к землетрясениям, которые уже выдержали 30 землетрясений магнитудой 5 и выше за прошедшие семь лет, сообщает 27 ноября издание China Daily.

Синьцзян является сейсмоопасным горным районом Китая, поэтому еще с 2011 года здесь начал реализовываться проект строительства домов, способных противостоять землетрясениям, сообщили в местном департаменте строительства.

С 2011 с 2015 года власти Синьцзяна вложили 121 млрд юаней ($17,5 млрд) на строительство 1,5 млн домов на одну семью для более, чем 6 млн фермеров и скотоводов. Дома строятся из кирпича и стали, обычно имеют две комнаты и одну кухню.

Отметим, что регион планирует субсидировать строительство в общей сложности 1,37 млн домов для бедных семей с 2016 по 2020 годы, среди которых 882 тыс. домов уже построены.

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Землетрясения
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