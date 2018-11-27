Туристы предпочитают добираться из Москвы в Санкт-Петербург на поезде

Москва, , 21:59 — REGNUM Отправляясь из Москвы в Санкт-Петербург, путешественники чаще всего выбирают поезд. Согласно данным опроса, проведенного сервисом путешествий Туту.ру, по железной дороге путешествуют 78% туристов. Остальные едут на автобусе, личном автомобиле или летят на самолете.

Самым популярным транспортом оказались скоростные поезда (например, «Сапсан», «Невский экспресс»). За этот вариант проголосовали 38% опрошенных. 33% едут в Санкт-Петербург из Москвы на обычном поезде. 7% выбирают фирменные поезда (например, «Гранд Экспресс», «Красную стрелу»).

11% предпочитают ехать на своем автомобиле. Чуть меньше, 9%, ответили, что чаще всего летают между двумя городами на самолете. И самым редким способом передвижения оказался автобус. Его выбирают 2% респондентов.

Всего в опросе приняли участие около 4 тысяч человек.

Отметим, что по данным Туту.ру, маршрут Москва — Санкт-Петербург входит в пятерку самых популярных авианаправлений по предварительным итогам 2018 года. В этом году он на 4 строчке, а в 2017 году занимал третье место. Среди железнодорожных направлений маршрут Москва—Санкт-Петербург занимает первую строчку по популярности: около четверти всех ж/д билетов оформляется именно по этому маршруту.