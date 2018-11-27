Подорвавший автобус «Боруссии» уроженец России осуждён на 14 лет тюрьмы

Дортмунд, Германия, , 17:45 — REGNUM Суд в Дортмунде 27 ноября вынес обвинительный приговор уроженцу России по делу о нападении на автобус футбольной команды «Боруссия» в апреле 2017 года, передаёт Deutsche Welle.

Как сообщается, суд признал 29-летнего Сергея В. виновным в покушении на убийство 28 человек и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

В ходе судебного процесса обвинение требовало назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы, тогда как защита настаивала на наказании сроком менее 10 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 года в Дортмунде возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошёл взрыв, в результате чего получили травмы бывший защитник команды Марк Бартра и сопровождавший футболистов сотрудник полиции.

В ходе расследования было установлено, что организовавший взрыв гражданин России и Германии Сергей В. намеревался посредством инцидента обрушить акции футбольного клуба и затем заработать на спекулятивных действиях. Сам подсудимый в ходе процесса утверждал, что не имел намерений никого убивать.