Суд в Петербурге заново решил судьбу наехавшего на людей танка

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд определил дальнейшую судьбу советского легкого танка Т-60, ставшего участником опасного инцидента в конце апреля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в те дни по песчаной территории парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе на броне танка Т-60 за 300 рублей катали всех желающих в рамках военно-патриотического фестиваля. Во время одного из таких заездов 29 апреля с танка упали три человека, в том числе двое детей. Молодой человек попал под гусеницу и получил переломы и травмы. Дети сумели увернуться и серьезно не пострадали

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К уголовной ответственности был привлечен организатор опасного аттракциона, учредитель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная Звезда» Павел Бараненко. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ему грозило до двух лет лишения свободы.

В ходе судебного процесса потерпевшие просили прекратить уголовное преследование подсудимого в связи с примирением сторон. Они сообщили суду, что ущерб со стороны Бараненко полностью возмещен. Сам подсудимый также просил суд прекратить уголовное дело.

Районный суд прислушался к этим просьбам, прекратил дело и освободил Бараненко от уголовной ответственности. Однако постановил конфисковать и обратить в собственность РФ танк Т-60.

Теперь же горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда в части конфискации танка. Как выяснилось, речь идет о макете боевой машины, который был создан на средства общественной организации «Красная звезда» и не принадлежит лично Бараненко. В суд были представлены соответствующие документы.

«Санкт-Петербургский городской суд постановил вернуть макет танка Т-60 организации «Красная звезда», — сообщили 27 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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