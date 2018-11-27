Движение на границе Украины с Польшей восстановлено

Киев, , 15:19 — REGNUM На границе Украины с Польшей разблокировано движение транспорта. Сложности остаются на рубеже со Словакией и Венгрией, сообщает 27 ноября пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Движение к 11 пунктам пропуска на западной границе Украины было затруднено из-за акций протеста владельцев автомобилей с номерами стран Евросоюза. По-прежнему заблокированы пропускные пункты «Малый Березный» и «Ужгород» на границе со Словакией и «Тиса» — на границе с Венгрией.

Как сообщало ИА REGNUM возмущение украинских автовладельцев вызвано требованиями к легализации иностранных автомобилей и усилением контроля за их перемещением и использованием на Украине. Так, митинги происходили у пунктов пропуска «Ягодын», «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодын», «Шегини», «Краковец» и других.

Президент Украины Петр Порошенко, беседуя со своим польским коллегой Анджеем Дудой, пообещал принять меры к разблокированию пунктов перехода. Он заявил, что поручил правительству решить проблему митингующих автовладельцев.

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