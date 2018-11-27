«Караван мигрантов»: будем прорываться, пока не окажемся в США

Тихуана, Мексика, , 15:08 — REGNUM Молодые мигранты из стран Центральной Америки будут пытаться попасть через пограничный переход в США, пока их попытки не увенчаются успехом. Об этом они заявили в интервью испанскому изданию ABC, опубликованном 27 ноября.

Власти Мексики расположили прибывших в город Тихуана на спортивном стадионе Бенито-Хуарес. На содержание 5 тыс. человек ежедневно выделяется 500 тыс. песо (около €21 500).

«Это была неудачная попытка, — комментирует первый прорыв мигрант из Гондураса по имени Самаэль. — Но нас заметила международная пресса. Мы надеялись, что двери откроются, но мы должны пытаться снова».

Многие надеются, что благодаря совместным усилиям и большому количеству участников нелегальный прорыв приведет к цели: американские власти сдадутся перед напором и впустят в страну.

С ними не согласен основатель неправительственной правозащитной организации «Ангелы границы» Энрике Моронес: «Спровоцировать очень легко. Что меня очень пугает — кто-нибудь бросит камень, и начнется стрельба и хаос. Это очень опасно».

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае новых попыток прорваться через пограничные переходы в Сан-Диего закроет американо-мексиканскую границу навсегда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября около тысячи мигрантов прорвали построенные мексиканской полицией заграждения и двинулись на пограничную стену. Американские пограничники применили против нелегалов слезоточивый газ. Власти Мексики заявили о депортации нарушителей.

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