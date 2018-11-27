Изменения климата могут вынудить 13 млн американцев мигрировать

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM До сих пор большинство оценок климата были сосредоточены на угрозе человеческому образу жизни, но недавний цикл катастрофических пожаров, засухи и наводнений в сочетании с экстремистской политикой предполагает новый масштаб опасности для развитого и развивающегося мира, сообщает Axios 27 ноября.

В последние десятилетия изменение климата усугубило гражданские беспорядки, привело к войне и заставило людей уезжать из их стран, согласно Национальной оценке климата, опубликованной на прошлой неделе. В 1656-страничном докладе, выпущенном администрацией Трампа, хотя и дезавуированном сегодня самим президентом, говорится, что экстремальная погода может вызвать каскад кризисов, кульминацией которых является конфликт вплоть до революции. Кроме того, около 13 миллионов американцев — что эквивалентно совокупному населению Нью-Йорка и Лос-Анджелеса — могут быть вынуждены мигрировать из того места, где они живут, в силу прогнозируемого повышения уровня моря на 6 футов к 2100 году.

В докладе приводится история примеров: в 2010 году широкомасштабная засуха привела к тому, что цены на пшеницу удвоились, а в таких странах, как Египет и Сирия, цены на хлеб утроились. В следующем году «арабская весна» обрушилась на обе страны, а в 2015 году мигранты хлынули из Сирии в Европу. «Хотя засухи 2010 года не были единственной причиной [египетской] революции, они способствовали дестабилизации и без того нестабильного региона», — говорится в докладе.

«Будет ли миграция как ответ на изменение климата вызывать или усугублять насильственные конфликты, пока неясно», полагают авторы доклада, однако экстремальные погодные условия и миграция происходили рука об руку по всему миру:. Так, на Филиппинах в 2013 году тайфун Хайян вынудил около 4 миллионов человек покинуть свои дома, и полгода спустя более 200 000 из них все еще находились во временных убежищах.

В американском Хьюстоне в августе 2017 года ураган Харви затопил огромное число домов, около 32 000 человек были вынуждены покинуть свое жилье, ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов. По прогнозам, изменение климата ударит по беднейшим районам мира сильнее всего; исследователи ожидают, что длительная засуха и сильная жара вызовут массовые волны миграции из стран Африки к югу от Сахары на север в ближайшие десятилетия и в последующий период.