Москва, , 12:10 — REGNUM 29 ноября в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт экспертный круглый стол «ДА или НЕТ секспросвету? Государство заодно с родителями или против?».

Стремление государства ввести уроки сексуального просвещения для детей в российских школах с каждым годом набирает обороты. Проведение общероссийского урока по профилактике ВИЧ/СПИДа, приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом, запланировано на текущую неделю и должно пройти в школах страны. Первостепенной задачей мероприятия всероссийского масштаба ставится забота о здоровье подрастающего поколения.

Среди экспертного сообщества, родительской общественности и обычных родителей существует раскол по данному вопросу. Одна сторона уверена, что знания, полученные на уроках полового просвещения, помогут детям для защиты и сохранения своего здоровья. Другая же сторона глубоко убеждена в том, что подобная информация, которую дают детям, может наносить вред здоровью и развитию детей и часто такие уроки превращаются в развращение детей.

Круглый стол призван обсудить все за и против, найти ответы на поставленные вопросы.

В круглом столе примут участие эксперты, общественники и родители.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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