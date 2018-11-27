Конкурс казачьих классов стартовал в Краснодарском крае

Краснодар, , 11:38 — REGNUM Очный этап конкурса среди казачьих классов пройдет в Краснодарском крае 27 и 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба администрации края. Конкурс проводится с 2011 года, его организатор — минобразования края. Местом проведения очного этапа выбрана средняя школа №65 Краснодара.

В этом году для участия в заочном этапе конкурса на конкурс было представлено 54 работы на тему казачества из 36 городов и районов. По итогам рассмотрения работы были выбраны десять команд из 6−8-х и 9−10-х классов. В рамках очного этапа каждый класс должен будет представить и защитить научно-исследовательский проект. Кроме того, участники должны продемонстрировать какой-либо казачий обряд, а также научить других участников казачьей игре.

Официально казачьи школы и казачьи классы появились в Краснодарском крае с 2008 года: именно с этого времени присваивается соответствующий статус. Всего на Кубани сегодня действует около 40 казачьих школ, а число казачьих классов и групп превышает 4,5 тысячи.