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В 2019 году начнут работу новые российско-финские туристические проекты

Общество

Visit Vuoksi и «Дорогами Суворова» рассмотрят в марте следующего года

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  Два проекта приграничного сотрудничества между Финляндией и Ленинградской областью — Visit Vuoksi и «Дорогами Суворова» — рассмотрят в марте 2019 года. Об этом сообщила руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметила Голубева, проектные заявки уже подготовлены, а списки партнеров как с российской стороны, так и со стороны Финляндии, полностью подготовлены.

Visit Vuoksi — проект, направленный развитие экологического туризма. Он предусматривает создание экологических маршрутов как со стороны России, так и со стороны Финляндии, а также создание инфраструктуры для туристов.

Проект «Дорогами Суворова» связан с историей приграничных регионов России и Финляндии и направлен на соединение бизнеса и музейного пространства, а также создание новых туристических маршрутов и инфраструктуры.

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