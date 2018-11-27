Власти Китая выдали Вьетнаму крупного наркоконтрабандиста

Пекин, , 07:19 — REGNUM Полиция Китая передала Вьетнаму подозреваемого в торговле наркотиками, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Вьетнамец Нонг Ван Хой является организатором целого ряда крупных случаем торговли транспортировки наркотиков через границу. Он был передан китайскими правоохранителями вьетнамским властями через «Переход дружбы» в городе Пинсян в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

В феврале вьетнамская полиция схватила банду контрабандистов, транспортировавших запрещенные вещества из Лаоса в Китай транзитом через вьетнамскую провинцию Каобанг. У них при себе было 288 блоков героина общим весом более 100 кг. Однако, главный фигурант сумел убежать в Китай.

Полиция Вьетнама подала запрос китайским коллегам в сентябре, а также подключила к делу структуры Итерпола, объявив в розыск Нонг Ван Хоя, оформив на его уведомление с красным углом, которое подразумевает выдаю злоумышленника в случае поимки стране, подавшей уведомление.

Отметим, что на 1 ноября 2018 года в рамках совместных операций по борьбе с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков в провинции Гуанси в общей сложности было проведено 536 эпизодов задержания, из них по 30 проходили граждане Вьетнама. Был задержан 741 человек, из них — 43 вьетнамца. У них было изъято 250 кг наркотиков.

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