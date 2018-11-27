В Китае задержана банда мошенников, наживавшаяся на одиноких людях

Пекин, , 06:28 — REGNUM Полиция провинции Аньхой на востоке Китая задержала 43 человек по обвинению в телефонном мошенничестве через схему, целью которой являются одинокие люди через знакомства на веб-сайтах, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Более 4,1 тыс. жертв были обмануты мошенниками, а количество денег, которые были обманным путем отняты у граждан, превысило 14,5 млн юаней (около $2 млн), сообщили в бюро общественной безопасности города Аньцин.

В конце октября 2018 года полиция задержала банду, орудовавшую на трех сайтах, состоящую из 43 подозреваемых. У них было изъято 50 компьютеров и заморожено 143 банковские карточки.

Подозреваемые арендовали офисы в городах Хэфэй, Аньцин и Тунчэн. Они регистрировали сайты знакомств, втирались в доверие к жертвам, а затем просили их заплатить внушительную сумму для членства на сайте. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай недавно инициировал кампанию по борьбе с мошенничество в сфере медицины. Под пристальное внимание властей подпадут медицинские учреждения, аптеки и прочие организации.

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