В Китае отчитались по профилактике и борьбе со СПИДом

Пекин, , 21:43 — REGNUM Представитель Китайского фонда участия неправительственных организаций (НПО) по профилактике и лечению СПИДа Ван Фань рассказал Синьхуа о мерах по противодействию этому заболеванию, для чего соответствующим НПО за три последних года было выделено около 157 млн юаней (22,6 млн долларов), сообщает агентство 26 ноября.

Фонд, функционирующий при Китайской ассоциации превентивной медицины, выделил эти средства на реализацию более, чем 1,7 тыс. проектов для почти тысячи НПО, которые занимаются этой работой по всему Китаю.

Благодаря этому более 800 тысяч человек сдали тесты на ВИЧ, и благодаря этому были выявлены 23 тысячи случаев инфицирования.

Фонд, созданный в июле 2015 года по инициативе китайского правительства, ежегодно получает около 50 млн юаней из центрального бюджета; кроме того, он принимает частные пожертвования и старается укрепить взаимодействие с частным сектором.