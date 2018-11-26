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Минтранс предлагает изменить цвет дорожной разметки в России

Общество

Разделительные полосы на автотрассах могут перекрасить в жёлтый цвет

Минтранс предлагает изменить цвет дорожной разметки в России
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Дорожная разметка

Москва, 26 ноября 2018, 20:59 — REGNUM  Министерство транспорта России предлагает поменять цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на автотрассах, с белого на более заметный жёлтый. Об этом 26 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов направил губернаторам регионов рекомендации внести соответствующие изменения в планы работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Комментируя инициативу, в Минтрансе отметили, что выезд на встречную полосу сегодня является одной из основных причин ДТП в стране. Сообщается, что изначально предложение поступило от управления по безопасности дорожного движения МВД России. При этом речь идёт не о введении обязательного требования, но лишь о рекомендации.

В Росавтодоре подтвердили данную информацию, а также пояснили, что идея была заимствована в скандинавских странах, где на дорогах используется жёлтая разметка.

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
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