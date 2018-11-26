Минтранс предлагает изменить цвет дорожной разметки в России

Москва, , 20:59 — REGNUM Министерство транспорта России предлагает поменять цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на автотрассах, с белого на более заметный жёлтый. Об этом 26 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов направил губернаторам регионов рекомендации внести соответствующие изменения в планы работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Комментируя инициативу, в Минтрансе отметили, что выезд на встречную полосу сегодня является одной из основных причин ДТП в стране. Сообщается, что изначально предложение поступило от управления по безопасности дорожного движения МВД России. При этом речь идёт не о введении обязательного требования, но лишь о рекомендации.

В Росавтодоре подтвердили данную информацию, а также пояснили, что идея была заимствована в скандинавских странах, где на дорогах используется жёлтая разметка.