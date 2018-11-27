Вьетнамский геопарк получил охраняемый статус от ЮНЕСКО

Ханой, , 00:15 — REGNUM Народный комитет провинции Каобанг провел церемонию, на которой геопарку Нонныок был вручен сертификат ЮНЕСКО, подтверждающий глобальный статус геопарка.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук выразил свое удовлетворение решением ЮНЕСКО присвоить геопарку Нонныок статус глобального. Парк в провинции Каобанг стал вторым, получившим подобный статус от ЮНЕСКО — в 2010 г. глобальным был признан парк Донгван в провинции Хазянг, сообщает издание Nhan Dan.

Статус глобального геопарка позволит обеспечить устойчивое развитие территории, в том числе за счет привлечения геотуризма. Премьер-министр Вьетнама призвал власти провинции Каобанг максимально эффективно использовать природные и исторические достопримечательности с целью привлечения большего числа туристов.