Готовы ли столичные такси к внедрению систем видеонаблюдения?

Москва, , 14:32 — REGNUM Предложение оборудовать столичные такси камерами видеонаблюдения необходимо тщательно проработать на региональном уровне, считает руководитель центра компетенции международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу Московской городской думы, на сегодняшний день не существует механизмов, согласно которым органы власти могли бы заставить частных перевозчиков оборудовать автомобили системами видеонаблюдения. Однако правительство Москвы вправе проработать вопрос по оснащению такси видеокамерами в виде стандарта, который будет необходим, например, для получения субсидий.

«Обязать перевозчиков на законодательном уровне — это из области фантастики. На федеральном уровне не все субъекты РФ могут позволить себе содержать инфраструктуру, которая бы обрабатывала все данные с видеокамер. У нас реестр выданных разрешений во многих регионах ведуётся в не машиночитаемом формате, их невозможно автоматически сверить. Поэтому остаётся региональный уровень, но он зависит от того, насколько каждый субъект РФ реализует свои полномочия по организации транспортного обслуживания населения легковым такси», — подчеркнул Швагерус.

Он отметил, что в зарубежных странах данная технология уже успешно и массово применяется. Например, в Турции государственный оператор оснастил все такси в городе камерами видеонаблюдения за происходящим в салоне. При этом в России, как показывает практика, по принятию региональной правовой базы за семь лет ни один субъект не реализовал свои имеющиеся полномочия по закону.

Напомним, заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев («Родина») предложил установить видеокамеры в такси для наблюдения за происходящим в салоне автомобиля в целях профилактики правонарушений со стороны водителей и для безопасности пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мосгордуме предложили ввести чёрный список таксистов. В него могут попасть те водители, жалобы на которых неоднократно поступали от клиентов.

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