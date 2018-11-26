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Выяснилось, что москвичи чаще всего хранят в подъездах

Общество

Нередко в подъездах московских домов встречается захламление коридоров и лестничных клеток стройматериалами и мусором

Москва, 26 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Сотрудники Мосжилинспекции, проводя в 2018 году проверки содержания лестничных клеток в домах москвичей, чаще всего обнаруживали в подъездах крупногабаритную мебель или спортивный инвентарь. Об этом сообщает агентство «Москва».

В ведомстве отметили, что нередко в подъездах московских домов встречается захламление коридоров и лестничных клеток стройматериалами и мусором. Также встречаются «шкафы, тумбочки, диваны, спортинвентарь, велосипеды и детские коляски».

Отмечается, что по итогам проверок в отношении управляющих организаций оформлялись протоколы об административном правонарушении и выдавались предписания об устранении обнаруженных нарушений.

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Городское благоустройство
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