Выяснилось, что москвичи чаще всего хранят в подъездах

Москва, , 12:32 — REGNUM Сотрудники Мосжилинспекции, проводя в 2018 году проверки содержания лестничных клеток в домах москвичей, чаще всего обнаруживали в подъездах крупногабаритную мебель или спортивный инвентарь. Об этом сообщает агентство «Москва».

В ведомстве отметили, что нередко в подъездах московских домов встречается захламление коридоров и лестничных клеток стройматериалами и мусором. Также встречаются «шкафы, тумбочки, диваны, спортинвентарь, велосипеды и детские коляски».

Отмечается, что по итогам проверок в отношении управляющих организаций оформлялись протоколы об административном правонарушении и выдавались предписания об устранении обнаруженных нарушений.