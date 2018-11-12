В Саратове прошла конференция, посвящённая развитию автотранспортных систем

Саратов, , 09:22 — REGNUM Международная научно-техническая конференция «Совершенствование автотранспортных систем и сервисных технологий» прошла в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А., сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Мероприятие организовала кафедра «Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» СГТУ при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. В работе конференции приняли участие учёные транспортной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, а также из Казахстана, Киргизии и Украины.

Участники обсудили перспективы развития беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем, использование интеллектуальных транспортных систем для перевозок пассажиров общественным транспортом, методы, которые позволяют снизить количество смертельных ДТП.

Также были представлены доклады о качестве перевозок пассажиров в Саратовской области, разработке маршрутной сети от Саратова до аэропорта в Сабуровке, разработке транспортной инфраструктуры в рамках проекта «Умная дорога» и другие.

По итогам мероприятия сформулированы рекомендации для государственных структур и организаций, осуществляющих работу в сфере обеспечения безопасности на дорогах, совершенствования и снижения уровня дорожно-транспортного травматизма. Заявлено о решении продлить дальнейшее взаимодействие между СГТУ и российскими и зарубежными вузами в целях совершенствования системы организации и безопасности дорожного движения, а также выработки новых методов изготовления транспортных средств и контроля технического состояния автомобилей.

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