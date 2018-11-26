В Мельбурне успешно разделили пару годовалых сиамских близнецов

Мельбурн, Австралия, , 12:06 — REGNUM В Австралии успешно завершилась операция по разделению сиамских близнецов. Годовалые сестры из Бутана Нима и Дава были выписаны 26 ноября из Королевского детского госпиталя в Мельбурне, пишет газета Kronen Zeitung.

Врачи разделили сросшихся боками девочек 9 ноября. Операция по разделению печени и кишечника длилась шесть часов. До операции медики укрепляли организмы 15-месячных Нимы и Давы (их имена переводятся как «солнце» и «луна»), чтобы они справились с предстоящей нагрузкой.

«Невероятно удовлетворительно видеть, как обе эти девочки восстановились и как теперь друг с другом взаимодействуют», — прокомментировал результат главный хирург Джо Крамери.

Теперь разделенным близнецам предстоит научиться сидеть и стоять по одиночке. У каждой девочки есть две руки и две ноги. Ближайшее время они проведут в Австралии в учреждении благотворительного фонда Children First Foundation.

Как сообщало ИА REGNUM, девять лет назад в этом же госпитале прошла успешная операция по разделению сиамских близнецов из Бангладеш, сросшихся макушками.

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