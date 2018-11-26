Здравоохранение Якутии: узких специалистов единицы

Якутск, , 10:10 — REGNUM Жители Верхнеколымского района Якутии собирают подписи под открытым обращением, цель которого — улучшить работу медицинского учреждения муниципалитета. Люди намерены бороться за то, чтобы их лечили как следует, под письмом подписались уже более 500 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Райцентр муниципалитета — село Зырянка — посетили специалисты министерства здравоохранения республики. Поводом для их визита стало письмо, которое верхнеколымцы отправили главе региона Айсену Николаеву, министру здравоохранения республики Елене Борисовой и заместителю руководителя Росздравнадзора по республике Изабелле Винокуровой. Люди пожаловались на катастрофическую нехватку кадров в центральной районной больнице, неработающую в муниципалитете программу «Земский доктор», резкий рост смертности людей из-за несвоевременной диагностики заболеваний.

Читайте также: В Якутии не хватает врачей-онкологов и рак выявляют поздно

«Лежачих больных родные сами заносят в отделение, мертвых тоже сами выносят. Кровати и постельное бельё в плачевном состоянии. К тяжело лежачим больным врач практически не приходит. При стационарном лечении приходится лекарства покупать самим», — перечислялся список проблем в открытом обращении.

Люди также жаловались на слабую профилактическую и диспансерную работу, отсутствие оплаты проезда жителей района к месту лечения (цена путешествия Зырянка-Якутск-Зырянка — более 40 тыс. рублей).

«Существует ещё множество фактов неоказания квалифицированной медицинской помощи, но почему-то об этих проблемах повелось умалчивать почти 20 лет, как будто ничего не происходит. У нас район небольшой, почти каждый друг другу — родственник, одноклассник, приятель. Однако молчать больше нельзя. Пришла пора открыто говорить о том, что происходит на самом деле. Пришла пора обратить наконец-то внимание и начать действовать. Убедительно просим вас о помощи и принять кадровые меры в отношении главного врача Верхнеколымской ЦРБ Марианны Дьячковой», — так завершалось письмо.

Читайте также: Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников

Когда обращение получило распространение, в район приехали специалисты министерства здравоохранения республики, в беседе с которыми люди дополнили список проблем: бесплатные пломбы делаются из такого материала, что выпадают через две недели, узких специалистов катастрофически не хватает, а анализов приходится ждать долго.

«Узких специалистов, таких, как аллерголог, уролог у вас на штатной основе, наверное, уже не будет. Их вообще в республике единицы. Как показывает практика, необходимо, чтобы ежеквартально в отдалённые районы приезжали такие специалисты для осмотров», — опубликовала ответ главного эксперта и юриста, начальника управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Людмилы Чемякиной газета «Колымские новости».

По информации издания, жителям Верхневилюйского района обещали завезти грузоподъёмник специально для транспортировки больных и проверить состав материала для пломб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 2017 год, медучреждения Якутии нуждались в 1104 сотрудниках. Больше всего запросов поступало от больниц на медсестёр, фельдшеров, терапевтов и педиатров. Фиксировалась также нехватка анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов, лаборантов и неврологов.