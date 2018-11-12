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В Омске прошёл семинар «Народная культура Сибири»

Культура

Специалисты обсудили национальное своеобразие культур коренных народов Сибири и ряд других тем

Омск, 12 ноября 2018, 07:56 — REGNUM  Научно-практический семинар «Народная культура Сибири» для специалистов в области фольклора, этнографии, этномузыковедения и смежных дисциплин прошёл на филологическом факультете Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ), сообщает 12 ноября пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили руководитель Сибирского регионального вузовского центра по фольклору на базе ОмГПУ доктор филологических наук, профессор Татьяна Леонова и и кафедра литературы и культурологии. В работе семинара приняли участие специалисты из Новосибирска, Павлодара, Санкт-Петербурга и нескольких образовательных и культурных учреждений Омска.

В рамках семинара состоялось обсуждение научных и методических вопросов по направлениям этнической истории и национального своеобразия культур коренных народов Сибири и переселенцев, этнокультурных процессов в Сибири в современных условиях, исследования разных форм традиционной культуры в ее связях с профессиональной культурой, а также о перспективах работы научно-практического семинара.

По итогам семинара организаторы планируют выпустить сборник материалов.

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