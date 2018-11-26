Экс-главу Сахалина Хорошавина в день рождения завалили подарками в СИЗО

Южно-Сахалинск, , 09:37 — REGNUM Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, который 26 ноября отмечает день рождения в Следственном изоляторе Южно-Сахалинска, островитяне завалили передачками с конфетами, кофе и прочими вкусностями. Огромное количество передачек не принимают, но инициативная группа говорит, что сдаваться не собирается, потому, что помнит много добрых дел Хорошавина для региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, 26 ноября, в день рождения экс-губернатора Сахалина, инициативная группа граждан попыталась передать ему в СИЗО, где он ожидает рассмотрения апелляционной жалобы, его любимые конфеты «Птичье молоко», кофе и прочие вкусности, — сообщило ИА Сахалин и Курилы

«По правилам в день принимают только одну посылку. Мы, зная это, пришли накануне. Но нас развернули. Хорошавина, видимо, просто завалили посылками ко дню рождения. Наши конфеты «Птичье молоко», кофе и прочие вкусности остались не у дел. Но мы не намерены сдаваться. Хотим добраться до СИЗО в субботу. Не важно, что сейчас человек сидит за решеткой. Он многое сделал для области и мы это помним. Думаю, ему было бы приятно получить подарок от земляков в этот день», — рассказала жительница Сахалина — член инициативной группы.

Александр Хорошавин сегодня отмечает свой 59 день рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Областной суд Южно-Сахалинска рассматривает апелляционную жалобу Александра Хорошавина и его бывших подчиненных Сергея Карепкина и Андрея Икрамова. Они осуждены за взятки и прочие коррупционные преступления, приговорены к длительным срокам решения свободы и многомиллионным штрафам. Однако с приговором осужденные не согласны и намерены идти до конца. Ранее защита заявляла о намерении, если потребуется, дойти до ЕСПЧ.