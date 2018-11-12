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На Сахалине суд начал рассматривать апелляцию по делу Хорошавина

Происшествия

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его соучастники намерены обжаловать приговоры

Южно-Сахалинск, 12 ноября 2018, 08:28 — REGNUM  Областной суд Сахалина приступил к рассмотрению апелляционной жалобы экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его бывших подчиненных Андрея Икрамова и Сергея Карепкина. Осужденные за взятки и прочие коррупционные преступления бывшие чиновники вины своей не признают и надеются обжаловать свои приговоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Апелляционную жалобу рассматривает судейская коллегия, во главе которой судья Юлия Терлецкая, а также судьи Светлана Алексеенко и Евгений Брик.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2018 года на Сахалине завершился суд по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его соучастников Андрея Икрамова, Сергея Карепкина и Николая Борисова по обвинению их в коррупционных преступлениях. Александр Хорошавин был признан виновным почти по всем пунктам обвинения и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. Икрамову назначено наказание к 9,5 годам заключения и штрафу в размере 171 млн рублей, Карепкин приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей. Николай Борисов признан виновным и приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей.

Осужденные с приговором не согласились, виновными себя не признали, а их защита пообещала дойти до ЕСПЧ.

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Дело экс-губернатора Сахалинской обл. Александра Хорошавина
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