В Якутии детей будут приобщать к научному познанию с ранних лет

Якутск, , 08:37 — REGNUM 22 ноября глава Якутии Айсен Николаев подписал специальный указ, который, как предполагается, определит основные векторы изменений системы образования в республике. Документ получил название «О стратегических направлениях развития образования в Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На знаниях и компетенции якутян руководство региона намерено базировать экономику республики. Как планируется, новое качество образования в республике станет главным условием приумножения человеческого капитала.

«С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект, деловую инициативу, — прокомментировал свой указ Айсен Николаев. — Наша общая цель — создание такой общественной атмосферы, чтобы каждый ребёнок впитывал нравственные ценности и знания, получал все возможности для самореализации».

В соответствии с документом, приоритетными целями республики до 2024 года станут вхождение региона в число 15 регионов России, где качество образования оценивается как лучшее; формирование эффективной системы выявления и раскрытия способностей и талантов подрастающего поколения; создание условий для воспитания гармоничной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов, проживающих на территории республики.

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В указе содержатся конкретные меры, которые, как ожидается, позволят эти цели достичь. Речь о поручениях правительству и муниципалитетам региона, а также рекомендациях научным организациям.

В соответствии с задачами документа, к 2020 году в республике должна быть разработана комплексная программа профессиональной ориентации, целью которой станет повышение мотивации детей к выбору наиболее перспективных и востребованных профессий. Кроме того, к 2021 году муниципалитетам поручено обеспечить дошкольным образованием всех детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Руководство Якутии намерено также решить проблему географического неравенства, которое сегодня фактически ограничивает доступ детей из отдалённых территорий к новым знаниям, достижениям науки и ценностям культуры. К 2021 году в каждом муниципалитете республики указом прописано открыть центры дополнительного образования, а к 2024 — детские технопарки. К этому же сроку в регионе появятся центры цифрового образования детей, ожидается, что их будет не менее 17. Также ожидается, что 70% школ Якутии через шесть лет смогут давать образование через интернет. Для развития потенциала талантливых детей и молодёжи будут созданы Научно-образовательный центр международного уровня, республиканский специализированный IТ-лицей. центр опережающей профессиональной подготовки и появиться не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

Правительство республики будет также заниматься мониторингом качества образования, к 2020 году кабинету министров поставлена задача разработать методику для осуществления этой деятельности. Помимо этого будет внедрён и региональный стандарт для подготовки кадров в промышленности.

Перед тем, как реализоваться все эти цели, указ предписывает обеспечить все образовательные учреждения республики качественным интернетом и внедрить меры поддержки для начинающих педагогов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года министерство имущественных и земельных отношений Якутии опубликовало перечень городских и сельских поселений республики, в которых отсутствует техническая возможность приёма заявлений на получение бесплатных участков земли через федеральную информационную систему «Надальнийвосток.рф» в связи с отсутствием нормального интернета. В списке оказалось 234 населённых пункта, жители которых не могут подать заявку на гектары через сайт.