Перед правительством Якутии поставили три задачи, цель – уход от дисбаланса

Якутск, , 11:11 — REGNUM Экономическому блоку правительства Якутии предписано сконцентрироваться на развитии перерабатывающих отраслей, достижении баланса между социальными расходами и тратами на создание новых точек роста, а также повышение благосостояния жителей республики. Эти три задачи обозначил 12 ноября на расширенном заседании коллегии министерство экономики региона премьер-министр республики Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«К сожалению, мы видим, что не всегда экономический рост транслируется в благополучие граждан. Часто это благосостояние либо недостаточно быстро растёт, не отражает темпов роста экономики, либо носит контрастный характер, растёт неравномерно и возникают диспропорции, которые нам предстоит устранять», — констатировал председатель республиканского правительства.

В качестве цели Владимиром Солодовым поставлено создание в сырьевом секторе экономики Якутии, который сегодня является базовым для региона, основ для решения инфраструктурных, транспортных энергетических, коммуникационных ограничений. Пока ряд препятствий мешает появлению новых месторождений и созданию новых производств в регионе.

Правительству Якутии предстоит создать на базе добывающих отраслей экономики перерабатывающие, высокотехнологичные и основанные на раскрытии человеческого потенциала производства. Помимо этого, необходимо развивать высоких технологий и креативную индустрий экономики. Констатировал Владимир Солодов.

При этом должно быть достигнуто равновесие между расходами на социальные обязательства и тратами на создание новых точек экономического роста и устранён дисбаланс между ростом экономических показателей и уровнем жизни людей. Рост экономики должен, прежде всего, отражаться на повышении благосостояния жителей региона. Подчеркнул председатель правительства.

Ещё одна задача — добиться повышения производительности труда с помощью использования научно-инновационной проработки, внедрения новых технологий и цифровизации. Особое внимание премьер-министр региона просил уделить развитию предпринимательства во всех сферах экономики Якутии.

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Приоритеты развития республики фактически являются способом реализации стратегического указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подчеркнули в правительстве региона. Кроме того, поставленные задачи вписываются в работу по формированию нацпроектов, реализацию национальной программы развития Дальнего Востока, а также исполнению указа главы республики Айсена Николаева «Об основных стратегических направлениях социально-экономического развития».

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный главой Якутии указ о социально-экономических приоритетах Якутии, как предполагается, должен обеспечить лидерство региона по экономическому развитию и конкурентоспособности человеческого капитала к 2032 году.