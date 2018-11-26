В Иркутске определили лучших учителей обществознания

Иркутск, 26 ноября 2018, 08:11 — REGNUM Очный этап регионального творческого конкурса учителей обществознания завершился в Педагогическом институте Иркутского государственного университета. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.
Целью проведения конкурса стала поддержка учителей обществознания, занимающихся подготовкой обучающихся к олимпиадам и турнирам, стимулирование интереса к анализу обществоведческих проблем, распространение инновационных подходов в обучении обществознанию.
Доцент кафедры социально-экономических дисциплин ИГУ Николай Штыков сообщил, что конкурс проводился в два этапа.
«Первый тур прошел в заочной форме, учителя анализировали тексты обществоведческой проблематики. На конкурс подали заявку 45 учителей Иркутской области. После экспертной оценки были отобраны 20 участников для очного тура, который заключался в решении заданий по политологии, социологии, экономике, праву и логике», — сказал представитель вуза.
По итогам конкурса лучшие результаты показали:
- Дмитрий Бондаренко (МАОУ г. Иркутска Гимназия №2) — победитель конкурса;
- Николай Спирин (МБОУ г. Иркутска Лицей №1) — призер конкурса;
- Елена Остапенко (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №27» г. Ангарска) — призер конкурса;
- Максим Маленьких (ГАПОУ «Иркутский технологический колледж») — призер конкурса.
Как пояснила заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин ИГУ Ольга Истомина, конкурс стал не просто состязанием и награждением лучших, но это еще и обучением, получением новых знаний и навыков, которые пригодятся учителям в их ежедневной работе.
Всем участникам II этапа конкурса были вручены сертификаты, а победитель и призеры получили дипломы и грамоты от министерства образования Иркутской области.
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