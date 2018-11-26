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В Иркутске определили лучших учителей обществознания

Общество

В очном этапе конкурса приняли участие 20 преподавателей

Иркутск, 26 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  Очный этап регионального творческого конкурса учителей обществознания завершился в Педагогическом институте Иркутского государственного университета. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Целью проведения конкурса стала поддержка учителей обществознания, занимающихся подготовкой обучающихся к олимпиадам и турнирам, стимулирование интереса к анализу обществоведческих проблем, распространение инновационных подходов в обучении обществознанию.

Доцент кафедры социально-экономических дисциплин ИГУ Николай Штыков сообщил, что конкурс проводился в два этапа.

«Первый тур прошел в заочной форме, учителя анализировали тексты обществоведческой проблематики. На конкурс подали заявку 45 учителей Иркутской области. После экспертной оценки были отобраны 20 участников для очного тура, который заключался в решении заданий по политологии, социологии, экономике, праву и логике», — сказал представитель вуза.

По итогам конкурса лучшие результаты показали:

  • Дмитрий Бондаренко (МАОУ г. Иркутска Гимназия №2) — победитель конкурса;
  • Николай Спирин (МБОУ г. Иркутска Лицей №1) — призер конкурса;
  • Елена Остапенко (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №27» г. Ангарска) — призер конкурса;
  • Максим Маленьких (ГАПОУ «Иркутский технологический колледж») — призер конкурса.

Как пояснила заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин ИГУ Ольга Истомина, конкурс стал не просто состязанием и награждением лучших, но это еще и обучением, получением новых знаний и навыков, которые пригодятся учителям в их ежедневной работе.

Всем участникам II этапа конкурса были вручены сертификаты, а победитель и призеры получили дипломы и грамоты от министерства образования Иркутской области.

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