В Иркутске прошла конференция «Байкал — Родина — Планета»

Иркутск, , 09:41 — REGNUM Научно-практическая конференция с международным участием «Байкал — Родина — Планета», посвящённая 100-летнему юбилею Иркутского государственного университета и высшего образования в Восточной Сибири, прошла в Иркутске на минувшей неделе. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что целью конференции стало обобщение опыта при исследовании природных и социально-экономических процессов, формировании целостного представления о значении ценностей малой Родины, обеспечении образованности молодого поколения в области безопасности жизнедеятельности.

Подобная конференция стала четвёртой по счёту. Как отметила доцент кафедры географии, безопасности жизнедеятельности и методики Педагогического института ИГУ Наталья Роговская, мероприятие стало узнаваемым и ожидаемым в научной и педагогической средах региона.

«Байкал — Родина — Планета» является продолжением диалога между научными учреждениями, вузами, представителями общественности, преподавателями образовательных школ и студенческими коллективами, установленного одноименной школой-семинаром в 2012 году», — пояснила учёный.

На пленарном заседании конференции выступили проректор ИГУ Александр Шмидт, председатель Иркутского отделения Русского географического общества Леонид Корытный и начальник отдела мероприятий по ГО и предупреждению ЧС ГУ МЧС России Константин Полищук. После пленарного заседания началась работа в секциях, посвященных различным аспектам современной науки и образования.