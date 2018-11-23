За право оставить машину у Казанского собора Петербурга придется заплатить

Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM У Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию платная городская стоянка. Стоимость пользования для мотоциклов и автомобилей составляет 100 рублей в час или 600 рублей в сутки. Велосипеды можно будет разместить бесплатно, но — всего 10 штук.

Как сообщили 23 ноября в «Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга», автостоянка на 46 машиномест расположена у дома 2 по Казанской площади на земельном участке площадью 1,8 тыс. кв. метров.

Парковочная зона оборудована системой видеонаблюдения, терминалом автоматизированной оплаты, шлагбаумом и электронным табло, на котором будет отображаться количество свободных мест.

Здесь же появилась бесплатная велосипедная парковка на 10 мест.

Напомним, в ближайшие годы зона платной парковки в Петербурге может расшириться в 25 раз. Сегодня в пилотной зоне платной парковки в центре города — 1832 места. Планируется создать 62 тысячи платных парковочных мест в центральных районах города.

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