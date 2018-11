Дублин, , 15:49 — REGNUM Жительницы Дублина вышли на улицу в нижнем белье в знак протеста против оправдания мужчины, в отношении которого шёл судебным процесс по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки. На телах участниц акции было написано This is not consent («Это не согласие»), сообщает Metro.

Акцию организовала 26-летняя Стейси Эллен Мерфи. Девушки вышли на центральную улицу Дублина Графтон-стрит в кружевном белье и поясах для чулок.

Ирландский политик Лео Эрик Варадкар пообещал заняться изучением правил использования вещественных доказательств в суде. Он отметил, что жертву сексуального домогательства не должны в этом обвинять.

Ранее под хэштегом #ThisIsNotConsent в социальных сетях запустили флешмоб, в ходе которого женщины публиковали фотографии своего нижнего белья. Такие действия стали ответом на решение ирландского суда, который в начале ноября оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки.

В суде адвокат обвиняемого показала кружевное белье жертвы и заявила, что это значит, будто потерпевшая была «готова встретиться с кем-то в тот день». Защита подсудимого использовала этот факт как один из основных доводов и даже озвучила его в финальной речи.

