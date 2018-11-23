Видео: фанатов 50 cent шокировало его празднование Дня благодарения

Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Популярный рэпер из США 50 cent выложил в сеть видео, в котором показал, как он по-холостяцки празднует День благодарения. Пользователей сети очень взволновал конец ролика. Видео было опубликовано 23 ноября на Twitter-странице исполнителя.

https://twitter.com/50cent/status/1065684665468682240

50 cent пожаловался, что его девушка отказалась отвечать на звонки, из-за этого он остался один и вынужден был довольствоваться горячим бутербродом с сыром и копченой индейкой. В конце видео, когда рэпер поставил тарелку с бутербродом на стол, оказалось, что рядом с ней стоит другая посуда, полная пачек стодолларовых купюр.

Читайте также: Боец ММА прославился благодаря неудачному празднованию победы

Ранее ИА REGNUM опубликовало селфи мужчины из Зимбабве, которые он сделал до и после аварии автобуса. Несмотря на серьезность ситуации, пользователи сети не удержались от шуток по поводу фотографий.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсети обсуждают селфи мужчины до и после аварии автобуса