Лже-строители в Дагестане похитили у обманутых дольщиков 76 млн рублей

Махачкала, , 15:10 — REGNUM В Дагестане один из учредителей строительной компании «Спецтехнология» Советским районным судом города Махачкалы приговорён к девяти годам исправительной колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Он похитил деньги у 78 человек, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе заседания было установлено, что злоумышленник разместил в СМИ объявление о про­даже жилья в трех строящихся в Махач­кале многоквартирных домах. Однако разрешительных документов ни на земельные участки, ни на строительство у него не было.

В последующем в период с 2007 по 2011 годы обвиняемый получил от граждан в общей сумме более 76 млн рублей и похитил их. Свои обязательства перед дольщиками компания не исполнила.

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Как сообщало ИА REGNUM, за данное преступление к девяти и девяти с половиной годам колонии соответственно были приговорены и другие учредители компании «Спецтехнологии» — братья Анвар М. и Али М.

Напомним, в Дагестане мошенничества с продажей квартир в незаконно возведённых многоквартирных домах являются частыми. Около 400 незаконно построенных объектов числилось в регионе на июль 2018 года