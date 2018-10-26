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Дагестан: виновный в массовом обмане людей приговорён к 9 годам тюрьмы

Общество

Жертвами мошенника стали 78 обманутых дольщиков

Махачкала, 26 октября 2018, 08:56 — REGNUM  В Дагестане вынесен приговор лже-стоителю, пообещавшему построить квартиры для 78 человек и обманувшему их. Получивший с жильцов домов, которые и не собирался строить, более 76 млн рублей, теперь будет сидеть в колонии девять лет, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе суда.

Как установлено Советским районным судом города Махачкалы, являясь учредителем ООО «Спецтехнологии», Анвар М. вместе со своим братом Али М. в период с 2007 по 2011 годы заключил с 78 гражданами договоры об инвестировании в строительство трёх многоквартирных домов в столице Дагестана. Братья получили по договорам более 76 млн рублей.

Однако компания «Спецтехнологии» не владела правами как на сами земельные участки, так и на строительство. Дома так и не были построены, а деньги не возвращены дольщикам. Ранее брат подсудимого был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы.

Напомним, что мошенничества с многоквартирными домами в Дагестане не являются редкостью. На июль 2018 года в республике насчитывалось почти 400 объектов незаконного строительства, которые должны быть снесены по решению суд. Причём большая часть строений приходится на Махачкалу.

Застройщики продают «квартиры» в этих домах по заниженным ценам, чем и привлекают местных жителей. Те, кто вложился в незаконное строительство, по закону считаются соучастниками преступления: они финансируют незаконное строительство. В связи с этим никаких компенсаций им государством не предусмотрено. Люди остаются и без денег, и без квартир.

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Проблемы долевого строительства жилья
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