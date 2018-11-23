К «делу врачей» воронежской больницы привлекли Генпрокуратуру

Воронеж, , 12:55 — REGNUM Официальный запрос генеральному прокурору Юрию Чайке по поводу ситуации со смертью 89-летней женщины в одной из больниц Воронежа после ампутации двух ног направил депутат Госдумы РФ от региона Евгений Ревенко («Единая Россия») 22 ноября. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Направил сегодня официальный запрос Генпрокурору России Ю.Я.Чайке по поводу чудовищной истории, которая произошла в 3-й горбольнице Воронежа: ампутация обеих ног у 89-летней пенсионерки Марии Дмитриевны Дроновой. СМИ писали о врачебной ошибке. В результате, пожилая женщина умерла. Это событие всколыхнуло весь Воронеж и вышло далеко за пределы области. Считаю, что здесь необходимо детально разобраться, и если действительно имела место ошибка — наказать виновных. По-иному быть и не может. Параллельно Следственный Комитет ведёт свою проверку. Ждём результатов», — сообщил депутат.

22 ноября очередной комментарий в связи с информацией о возможной врачебной ошибке при лечении пенсионерки опубликовал областной департамент здравоохранения. На защиту воронежских медиков встал известный российский хирург заведующий кафедрой хирургии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова академик Игорь Затевахин. Он, в частности, назвал действия воронежских хирургов при лечении пациентки обоснованными, при этом призвал в очередной раз не делать скоропалительных выводов, а дождаться решения специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 89-летней пенсионерке в начале ноября воронежскими врачами были проведены две операции (с перерывом в четыре дня) по ампутации ног. Один из сыновей заявил о якобы допущенной врачами ошибке. Он, в частности, говорил, что его матери должны были ампутировать только правую ногу, а левую, ампутированную при первой операции, отняли по ошибке. В больнице и в облздраве его слова опровергли: по утверждению врачей, была необходима ампутация обеих ног. СКР возбудил уголовное дело. Впрочем, следователи не раз подчеркивали: о виновных пока говорить нельзя, дело возбуждено, чтобы разобраться во всех деталях. На сторону воронежских хирургов встали многие представители медицинского сообщества, в частности, известный детский хирург Леонид Рошаль. 21 ноября стало известно о смерти пенсионерки. Следственное управление СКР сообщило, что по данному факту проводится расследование.

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