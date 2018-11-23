Вспышка инфекции в Екатеринбурге: закрыта школа

Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Ученики школы №19 Екатеринбурга с 17 ноября учатся дистанционно. Карантин введён «в рамках производственного контроля и мероприятий по предотвращению распространения ОКИ и ОРВИ», говорится на официальном сайте учреждения.

Изначально дистанционное обучение должно было идти с 17 по 21 ноября. Затем его продлили на 22 и 23 ноября. Но уже 24-го занятия должны возобновиться в полном объёме.

Как пишет издание «Накануне.Ru», ранее заболели трое учеников школы. У них выявили острую кишечную инфекцию. После этого сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. В школе проверили сотрудников пищеблока и всех тех, кто сервирует столы, а также провели дезинфекцию.