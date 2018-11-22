Четверг, 22 Ноября 2018 года
19:37:50 МСК

ФСБ ведет обыски в Едином миграционном центре Петербурга

Общество

В этом учреждении получил документы обвиняемый в терроризме иностранец, сообщают СМИ

ФСБ ведет обыски в Едином миграционном центре Петербурга
Иллюстрация: Securitylab.ru
ФСБ

Санкт-Петербург, 22 ноября 2018, 18:31 — REGNUM  Сотрудники Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 ноября участвуют в следственных действиях в Едином миграционном центре (ЕМЦ) на улице Красного Текстильщика в Центральном районе Петербурга. Это подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ, отказавшись от дальнейших комментариев.

В ЕМЦ мигрантам предлагают «полный комплекс услуг по оформлению пакета документов для получения трудового патента и постановки на миграционный учет».

Как сообщил агентству источник в силовых структурах, обыски связаны с возможным финансированием террористической деятельности.

По данным же других СМИ, обыски в ЕМЦ могут быть связаны с тем, что здесь получил необходимые для легализации в РФ документы гражданин иностранного государства, обвиняемый в терроризме. Кроме того, есть подозрения о коррупционной деятельности экспертов ЕМЦ.

Официальную причину обысков в Едином миграционном центре, как ожидается, объяснит Следственный комитет РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить