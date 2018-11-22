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Погромщик, идеолог нацизма и боевики АТО — в Киеве появятся новые таблички

Общество

Бандеровские власти насаждают новых «героев»

Киев, 22 ноября 2018, 15:36 — REGNUM  В Киеве появятся мемориальные таблички в честь «выдающихся киевлян», заявила пресс-служба киевской городской администрации, сказано 22 ноября на официальном сайте ведомства.

Столичные власти хотят увековечить имена пяти боевиков, погибших во время карательной операции в Донбассе. Таблички с их именами планируют разместить на фасадах школ города.

Также в Киеве появится табличка в честь «атамана Директории УНР» Симона Петлюры, который прославился прежде всего жесточайшими еврейскими погромами. Петлюра был убит в Париже родственником одной из своих жертв. После рассказа убийцы о преступлениях Петлюры на Украине, он был оправдан французским судом.

Ещё одним «выдающимся киевлянином», достойным таблички, в Киеве считают первого директора Украинского телеграфного агентства Дмитра Донцова.

Донцов прославился не как чиновник времён УНР, а как основной идеолог украинского нацизма. Его книга «Национализм», вышедшая в 1926 году, содержала теоретическую базу, на которой вырос печально известный Степан Бандера и его подельники.

Отметим, ни Петлюра, ни Донцов не были киевлянами.

Напомним, трудами Дмитра Донцова увлекается представитель Константинопольского патриархата в Киеве архиепископ Даниил Памфилийский. Ранее он рассказал о своей коллекции экстремистской литературы мэру Днепропетровска Борису Филатову.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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