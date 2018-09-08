Мэр Днепра: Экзарх Фанара в Киеве собрал труды идеолога украинского нацизма

Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Представитель Константинопольского патриархата в Киеве архиепископ Даниил Памфилийский имеет в личной библиотеке все прижизненные издания главного идеолога украинского нацизма Дмитра Донцова, сообщил мэр города Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов 8 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Филатов рассказал о разговоре со священником во время визита в США:

«Ты, говорят, Донцовым увлекаешься? Вот все его прижизненные издания. Передай, кстати, Ярошу от меня пару книг… Я люблю книги. Мы собрали их тут, у себя, в Саут-Баунд-Брук, десятки тысяч», — сказал Даниил Памфилийский.

Напомним, Дмитрий Ярош — бывший руководитель неонацистских организаций «Тризуб имени Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ныне народный депутат Украины, возглавляющий собственную структуру «Государственническая инициатива Яроша» (сокращенно «Дия» (Действие) — ИА REGNUM ).

Дмитро Донцов — главный идеолог так называемого «интегрального украинского национализма». В своих работах он открыто пишет об украинцах как о расе господ, извечным духовным врагом которой является «рабская» Россия:

«Там где есть Украина, нет места для России и наоборот».

Главарь наиболее радикального течения в ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера и его подельники были всего лишь последовательными практиками, действовавшими согласно учению Дмитра Донцова.

Отметим, что на Украине открыто действует научный центр, изучающий теоретическое наследие Дмитра Донцова.

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