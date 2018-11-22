В Уральском университете учреждён Центр исследования филантропии

Екатеринбург, , 14:09 — REGNUM Центр исследования филантропии и социальных программ бизнеса учредили в Екатеринбурге высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального университета и частный благотворительный фонд «Умная среда», сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

«Цель проекта — составить четкую картину современной филантропии: оценить объемы и направления пожертвований, выявить основные тренды, в частности оценить роль бизнеса в развитии сектора, разработать рекомендации по его развитию, сравнить ситуацию и показатели в России с аналогичными показателями других стран», — сообщила руководитель центра исследования филантропии ВШЭМ УрФУ Елена Чернышкова.

Отмечается, что сотрудники вуза уже приступили к работе по двум направлениям: современная филантропия в России и сравнительная характеристика благотворительности в РФ и странах БРИКС. Исследователи соберут данные по благотворительным организациям и проектам в России и по сопоставимым показателям проведут сравнение со странами БРИКС.

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